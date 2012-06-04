阿萨德谴责胡拉镇屠杀 称危机将很快结束

路透贝鲁特/安曼6月3日电(记者 Mariam Karouny/Khaled Yacoub Oweis)---叙利亚总统阿萨德周日谴责胡拉镇屠杀“令人憎恶”，称即便是妖怪也不能作出如此行径，如果叙利亚团结起来，该国的危机将很快结束。

阿萨德重申了早些时候加大对反对派镇压力度的承诺，他说这些反对派是实施外国阴谋的恐怖分子，同时表示愿与那些避免武装冲突以及未接受外国支持的反对派人物进行对话。

他的发言与联合国维和行动负责人拉德苏(Herve Ladsous)的表态不一致。拉德苏表示，军事炮击造成胡拉镇很多民众死亡，称支持阿萨德的民兵可能杀害了其他人，其中包括很多妇女和儿童。

阿萨德在议会演讲时发表了上述评论。此前一天，国际特使安南表示叙利亚陷入全面内战的可能正在上升，全世界需要看到叙利亚领导人的行动，而不是空谈。

阿萨德在讲话中没有对安南提出的采取果断措施停止冲突的要求作出特别回应，沙特指责阿萨德利用安南的和平计划为政府军进攻反叛力量争取时间。

美国国务卿希拉里表示，她敦促俄罗斯在叙利亚的“政治过渡”中发挥更大作用。这是美国意指结束阿萨德统治的一种说法。

阿萨德表示：“这场危机不是内部危机，而是由内部人员发起的一场外部战争。如果我们同仇敌忾，我相信，这种局面将很快结束。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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