阿萨德提议举行公投 反对派及西方表示不屑

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透安曼/贝鲁特2月16日电(记者 Khaled Yacoub Oweis/Angus MacSwan)---叙利亚总统阿萨德提议举行多党选举，但该国反对派领导人和西方国家均表示不屑。阿萨德军队近期对反对派武装占领的地区发动了更多袭击。
阿萨德承诺，将於两周内就新宪法举行公投，然後在90天内进行选举，但他也明确表示会继续动用武力镇压反对派。
反对派活动人士称，政府军对叙利亚城市哈马 (Hama)发动了一次新袭击，并向居民区开火。
霍姆斯市部分地区也已连续13天遭火炮袭击。目击者称，在大马士革，政府军闯入Barzeh地区，搜查房屋并进行逮捕。
法国表示，该国正与俄罗斯就新一份关於叙利亚的安理会决议进行谈判，希望能创建人道主义通道缓解叙利亚平民在冲突中的困境。
法国外长朱佩(Alain Juppe)在法国新闻广播电台上称：“我之前提议的创建人道主义通道问题，即允许非政府组织进入大屠杀地区，应该在安理会上讨论。”
朱佩表示，联合国大会周四将对一份不具约束力的叙利亚决议进行投票表决，该投票将具有非凡意义。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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