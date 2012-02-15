阿萨德部队冲击大马士革中心区

民调结果提升马克龙人气 菲永丑闻危机加剧
路透巴黎3月3日 - 法国独立的中间路线总统候选人暨前经济部长马克龙周五进一步巩固了作为大选最热门人物的地位，因要求其竞选对手、丑闻缠身的法国前总理菲永退出的压力进一步增大。
路透安曼2月15日电---大马士革居民和活动人士称，叙利亚精英部队周三在装甲运兵车掩护下，冲击大马士革部分地区，朝天鸣枪。反抗军起义已持续11个月，这是叙利亚部队最接近首都中心区的一次。
第四装甲师和共和国卫队在Barzeh街区主要路段设置路障，挨家挨户搜查并抓人。
居民称，士兵在搜寻反对派活动人士和叙利亚自由军（Free Syrian Army）成员，他们一直为当地抗议总统阿萨德活动提供安全保护。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透首尔3月3日 - 韩国法院周五表示，下周四将审理三星集团领导人李在镕行贿和挪用资金案。李在镕卷入一场震惊韩国朝野的腐败丑闻，这场丑闻使总统朴槿惠受到弹劾。
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。