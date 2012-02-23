叙利亚部队轰炸霍姆斯市 两名西方记者遇难

路透安曼/贝鲁特2月22日电（记者 Khaled Yacoub Oweis/Angus MacSwan）---叙利亚总统阿萨德部队周三对反对派占据的霍姆斯市部分地区发射火箭弹和炸弹，将房屋变成废墟，逾80人死亡，其中包括两名西方记者。

这表明阿萨德正加大对霍姆斯市反抗力量的镇压，此举招致国际社会的进一步谴责。

活动人士称，霍姆斯市Baba Amro地区下午遭轰炸，造成60多名反对派士兵和平民死亡，当日稍早另有21人死亡。

霍姆斯市活动人士Abu Abei告诉路透：“直升机在头顶侦查，然後轰炸就开始了。”

反对派活动人士上传的视频显示，在Baba Amro地区，房屋倒塌，街道狼藉，医生在艰苦条件下救治受伤平民。

法国总统萨科齐称，法国摄影师Remi Ochlik和英国《星期日泰晤士报》（Sunday Times）美籍记者Marie Colvin遇难是“遭暗杀”，并表示阿萨德时代必须结束。

萨科齐称：“够了。这个政权必须倒台，没有理由剥夺叙利亚人自由地过自己的生活、选择自己命运的权利。如果现场没有记者，屠杀将更严重。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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