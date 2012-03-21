叙反叛力量再弃一城 阿萨德遭俄严词指责

路透贝鲁特3月20日电（记者 Oliver Holmes/Crispian Balmer）---在叙利亚政府军的猛烈攻击下，反叛力量被迫撤离东部城市Deir al-Zor。俄罗斯此间对叙利亚总统阿萨德发出迄今最为严厉的指责。

从边陲沙漠之城Deir al-Zor的撤离，标志着反对派武装力量的再次受挫。反对派武装也因虐囚等行为被人权组织指责。

但是，尽管阿萨德在地面战场上取得战果，却在外交战线遭遇挫折。叙利亚的关键盟友俄罗斯在数月公开支持阿萨德政府之後，开始采取新的更为严厉的立场。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫向Kommersant-FM电台表示：“我们认为，在和平抗议运动爆发之初，叙利亚领导层做出了错误的反应……正在犯更多错误。”

“这从多方面导致冲突演变到如此严重的程度。”

拉夫罗夫还提到叙利亚的“未来过渡期”，但依然没有响应多数西方和阿拉伯国家要求阿萨德下台的呼吁，只是表示这“不现实”。

眼下尚不清楚俄罗斯言语的转变，能否使在叙利亚问题上分歧严重的各大国在危机的处理方式上有切实变化。

位於英国的叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights）称，叙利亚平民死亡人数正在快速增加，周二又有至少31人丧生。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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