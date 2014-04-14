叙利亚总统称内战天平偏向政府

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透贝鲁特4月13日（记者 Mariam Karouny） -叙利亚官方媒体SANA报道称，总统阿萨德周日表示，政府军在与反对派的战斗中取得战果，叙利亚三年内战正处于“转折点”。
报道指出，在大马士革大学对政治科学系毕业生和教职员工发表讲话时，“（阿萨德）指出叙利亚危机出现转折点，因部队在与恐怖主义的军事战斗中取得连续的战果。”
近几个月里，叙利亚政府军在黎巴嫩什叶派穆斯林真主党武装的帮助下，收复了一些反对派占领的地区和边境城市，切断了反对派从黎巴嫩获得供给的渠道，并控制了从大马士革向北通往中部、霍姆斯和地中海的主要高速公路。
叙利亚政府还在大马士革及其周围的一些区内达成地区性停火，停止围攻反对派控制的地区。政府军对其中一些地区的围困长达一年以上，造成严重的饥饿灾难和死亡。
反对派活动人士称，政府军战斗机周日袭击大马士革附近的Douma导致至少20人丧生。一天前，叙利亚政府和反对派互相指责对方在哈马省Kfar Zeita村发动毒气攻击。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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