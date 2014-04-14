叙利亚总统称内战天平偏向政府

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特4月13日 - 叙利亚官方媒体SANA报导称，总统阿萨德周日表示，政府军在与反对派的战斗中取得战果，叙利亚三年内战正处于“转折点”。

报导指出，在大马士革大学对政治科学系毕业生和教职员工发表讲话时，“（阿萨德）指出叙利亚危机出现转折点，因部队在与恐怖主义的军事战斗中取得连续的战果。”

近几个月里，叙利亚政府军在黎巴嫩什叶派穆斯林真主党武装 的帮助下，收复了一些反对派占领的地区和边境城市，切断了反对派从黎巴嫩获得供给的渠道，并控制了从大马士革向北通往中部、霍姆斯和地中海的主要高速公路。

叙利亚政府还在大马士革及其周围的一些区内达成地区性停火，停止围攻反对派控制的地区。政府军对其中一些地区的围困长达一年以上，造成严重的饥饿灾难和死亡。

反对派活动人士称，政府军战斗机周日袭击大马士革附近的Douma导致至少20人丧生。一天前，叙利亚政府和反对派互相指责对方在哈马省Kfar Zeita村发动毒气攻击。（完）