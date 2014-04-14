叙利亚总统称内战天平偏向政府

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特4月13日 - 叙利亚官方媒体SANA报导称，总统阿萨德周日表示，政府军在与反对派的战斗中取得战果，叙利亚三年内战正处于“转折点”。
报导指出，在大马士革大学对政治科学系毕业生和教职员工发表讲话时，“（阿萨德）指出叙利亚危机出现转折点，因部队在与恐怖主义的军事战斗中取得连续的战果。”
近几个月里，叙利亚政府军在黎巴嫩什叶派穆斯林真主党武装 的帮助下，收复了一些反对派占领的地区和边境城市，切断了反对派从黎巴嫩获得供给的渠道，并控制了从大马士革向北通往中部、霍姆斯和地中海的主要高速公路。
叙利亚政府还在大马士革及其周围的一些区内达成地区性停火，停止围攻反对派控制的地区。政府军对其中一些地区的围困长达一年以上，造成严重的饥饿灾难和死亡。
反对派活动人士称，政府军战斗机周日袭击大马士革附近的Douma导致至少20人丧生。一天前，叙利亚政府和反对派互相指责对方在哈马省Kfar Zeita村发动毒气攻击。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。