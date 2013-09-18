奥巴马：有阿萨德在 叙内战难平息

俄罗斯远东地区发生6.9级地震--美国地质调查局
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透华盛顿9月17日 - 美国总统奥巴马周二称，在达成由国际社会控制叙利亚化学武器的协议后，叙利亚最终还是需实现政治过渡，阿萨德必须交出权力。
“要牢记，如果阿萨德仍掌权，很难想象（叙利亚）内战能逐渐平息。”奥巴马对西班牙语电视台Telemundo说。
美国与俄罗斯就清除叙利亚化学武器达成一项协议，奥巴马因此受到一些指责，因该协议未直接惩罚阿萨德。
奥巴马称，他的目标依然是让阿萨德下台，但这个过程中要保护叙利亚宗教少数族群，并确保伊斯兰极端分子不会在叙利亚抬头。
他说：“但你要知道，我们要一步一步来。现在第一步是确保我们能够处理好化学武器问题。”
他表示，下一步将是与叙利亚危机各方以及俄罗斯等支持叙利亚的国家接触，表明“我们需要结束这种局面”的立场。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透布鲁塞尔3月28日 - 欧洲议会成员希望告诉英国人，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三稍晚启动为期两年的退欧进程之后，英国人还可以改变主意，留在欧盟。
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备委员会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。