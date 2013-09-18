奥巴马：有阿萨德在 叙内战难平息

路透华盛顿9月17日 - 美国总统奥巴马周二称，在达成由国际社会控制叙利亚化学武器的协议后，叙利亚最终还是需实现政治过渡，阿萨德必须交出权力。

“要牢记，如果阿萨德仍掌权，很难想象（叙利亚）内战能逐渐平息。”奥巴马对西班牙语电视台Telemundo说。

美国与俄罗斯就清除叙利亚化学武器达成一项协议，奥巴马因此受到一些指责，因该协议未直接惩罚阿萨德。

奥巴马称，他的目标依然是让阿萨德下台，但这个过程中要保护叙利亚宗教少数族群，并确保伊斯兰极端分子不会在叙利亚抬头。

他说：“但你要知道，我们要一步一步来。现在第一步是确保我们能够处理好化学武器问题。”

他表示，下一步将是与叙利亚危机各方以及俄罗斯等支持叙利亚的国家接触，表明“我们需要结束这种局面”的立场。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。