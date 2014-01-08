叙高官称叙利亚民众希望阿萨德参加总统选举

路透贝鲁特1月7日 - 叙利亚信息部长祖阿比（OmranZoabi）周二称，叙利亚人民认为总统阿萨德应该被提名新一届任期，并将推动他参加今年的选举。

该评论暗示阿萨德打算继续执政，这料将激怒反对派政客和武装人员。

祖阿比在电话记者会上表示，阿萨德将自行做决定，结果尚未公布，但“叙利亚大众”希望他参加选举。

“我可以向你保证，叙利亚民众决定提名阿萨德任叙利亚共和国总统。”

“这是他个人的决定，但我也可以保证，叙利亚大众将推动总统阿萨德提名自己当共和国总统。”

祖阿比并重申政府的观点，即在日内瓦会议上达成的任何协议都需要公投通过，否则无效。

他呼吁土耳其关闭与叙利亚的边境，驱逐其领土上的叙利亚反政府武装人员，并表示叙利亚政府希望伊朗参加和谈。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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