阿萨德称愿遵守协议交出化学武器--福克斯新闻

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透华盛顿9月18日 - 叙利亚总统阿萨德周三表示，该国政府将遵守协议，把化学武器交给任何愿意接收的国家。
阿萨德接受福克斯新闻频道专访时表示，叙利亚政府将交出杀伤性化学武器库，但坚称8月21日大马士革近郊的化武攻击事件并非政府军所为。(完)
(编译 徐文焰)
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路透北京3月30日 - 中国环保部、发展改革委多部委与京津冀等六省市最新发布方案，提出今年将对该地区“2+26”城市空气质量改善情况实施按月排名，按季度考核，今年上述地区还将实现煤炭消费总量负增长。
路透约翰内斯堡3月29日 - 消息人士周三称，南非执政的非洲人国民大会（African National Congress，非国大）领导层对财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的去留出现分歧。