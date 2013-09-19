版本:
中国
时事要闻 | 2013年 9月 19日 星期四 08:30 BJT

阿萨德称愿遵守协议交出化学武器--福克斯新闻

路透华盛顿9月18日 - 叙利亚总统阿萨德周三表示，该国政府将遵守协议，把化学武器交给任何愿意接收的国家。

阿萨德接受福克斯新闻频道专访时表示，叙利亚政府将交出杀伤性化学武器库，但坚称8月21日大马士革近郊的化武攻击事件并非政府军所为。(完)

(编译 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐