俄驻法大使：阿萨德准备以“有序”方式下台

俄罗斯驻法国大使Alexander Orlov周五在接受法国电台采访时表示，叙利亚总统阿萨德已接受他必须下台的事实，但只会以有序方式离开。他表示，“阿萨德已经委托代表就过渡进程与反对派进行谈判。这就意味着他接受下台的事实，但要以一种有序的方式进行。” 图为部分支持阿萨德的民众。