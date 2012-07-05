阿萨德称土耳其是叙流血冲突涉及方

叙利亚总统阿萨德对土耳其一家报纸表示，土耳其总理埃尔多安干涉叙利亚内政，向叙反叛力量提供後勤支持，已让该国成为叙利亚流血冲突涉及的一方。土耳其是逊尼派穆斯林最多的国家，叙利亚的反叛力量也大多来自逊尼派，阿萨德和他的权力阶层则来自在叙利亚属少数派的阿拉维派。路透