联合国人权官员：阿萨德应接受战争罪行调查

英国脱欧有条件 但并非无法挽回--欧洲议会
路透布鲁塞尔3月29日 - 欧洲议会周三称，英国脱欧可以挽回，但若英国脱欧应先结清账单，而且要想与欧盟讨论新的贸易协议，要先保障公民权益。
路透伦敦2月16日 - 联合国人权事务高级专员皮莱（Navi Pillay）周六称，叙利亚总统阿萨德应接受战争罪行调查，并呼吁国际社会立即采取行动，包括可能的军事干预。
皮莱再次呼吁将阿萨德提交国际刑事法院调查，因其部队在内战中的行为。联合国称，长达22个月的内战已经导致约7万人丧生。
当被问及阿萨德是否应接受战争罪行调查时，皮莱对英国Channel 4 News表示：“他现在没有接受调查，但是应该受到调查。”
“这是我18个月前就提出的强烈呼吁。有证据显示，阿萨德的部队、他的安全部队和其他同盟集团在叙利亚内战中犯下反人类罪和战争罪行。”
“安理会应该将阿萨德提交给国际刑事法院。我会将（阿萨德的行为）描述为对叙利亚人民犯下的反人类罪和战争罪行。”
“我并非要求某种特定的干预。选项包括干预、维和、军事干预或提交国际刑事法院，采取何种行动是政府间的决定。我们敦促立即付诸行动。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透布鲁塞尔3月29日 - 欧洲议会周三称，英国脱欧可以挽回，但若英国脱欧应先结清账单，而且要想与欧盟讨论新的贸易协议，要先保障公民权益。
路透伦敦3月29日 - 英国首相特雷莎·梅周三表示，英国已正式启动退欧进程。 特雷莎·梅对议会表示，“第50条款已启动，这与英国人民的愿望一致，英国将脱离欧盟，” 她称，在退出条款外，未来英国将寻求与欧盟建立伙伴关系。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
3月29日(周三)--英国驻欧盟大使Tim Barrow在大约下午1:30(1130GMT)从大使馆来到欧洲理事会大楼，递交特雷莎·梅的签名信，通知欧盟英国要退出。在伦敦，特雷莎·梅将在议会发表讲话。