联合国人权官员：阿萨德应接受战争罪行调查

路透伦敦2月16日 - 联合国人权事务高级专员皮莱（Navi Pillay）周六称，叙利亚总统阿萨德应接受战争罪行调查，并呼吁国际社会立即采取行动，包括可能的军事干预。

皮莱再次呼吁将阿萨德提交国际刑事法院调查，因其部队在内战中的行为。联合国称，长达22个月的内战已经导致约7万人丧生。

当被问及阿萨德是否应接受战争罪行调查时，皮莱对英国Channel 4 News表示：“他现在没有接受调查，但是应该受到调查。”

“这是我18个月前就提出的强烈呼吁。有证据显示，阿萨德的部队、他的安全部队和其他同盟集团在叙利亚内战中犯下反人类罪和战争罪行。”

“安理会应该将阿萨德提交给国际刑事法院。我会将（阿萨德的行为）描述为对叙利亚人民犯下的反人类罪和战争罪行。”

“我并非要求某种特定的干预。选项包括干预、维和、军事干预或提交国际刑事法院，采取何种行动是政府间的决定。我们敦促立即付诸行动。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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