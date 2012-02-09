霍姆斯再遭攻击 土耳其希望国际社会采取行动

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透安曼2月8日电(记者 Khaled Yacoub Oweis)---叙利亚军队周三再次对霍姆斯发动攻击，土耳其希望国际社会采取行动保护叙利亚平民。
据反对派表示，当天有数十人死亡，他们将霍姆斯比作利比亚的班加西，并加快了国际社会的外交博弈。
“我这个礼拜见到一家人被杀。”一位名叫艾哈迈德（Ahmed）的活动人士从霍姆斯接受路透采访时表示：“现在我觉得我是在等死。”
土耳其外长达乌特奥卢(Ahmet Davutoglu)在起身飞往华盛顿之前对路透表示，土耳其不能再袖手旁观，希望举行国际会议就结束叙利亚的杀戮及提供援助的途径达成一致。
达乌特奥卢说：“只做个观察家是不够的。现在到了向叙利亚人发出强有力的讯息的时候了，我们支持他们。”但他拒绝透露土耳其或其盟国准备考虑采取何种行动。
叙利亚军队使用坦克和大炮袭击了霍姆斯部分地区，摧毁了部分平民房屋。当地人缺水少食，医疗用品匮乏，且时刻需要提防屋顶上的狙击手。
达乌特奥卢表示：“国际社会应共同努力，提供帮助，特别是对霍姆斯那些无法出门的人。你可以想象，面对火炮的袭击，孩子们只能呆坐家中的情形……他们(叙利亚政府)不能继续如此镇压行动。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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