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时事要闻 | 2011年 12月 2日 星期五 18:17 BJT

叙利亚反抗军人袭击情报中心 致八人死亡--人权组织

路透贝鲁特12月2日电---叙利亚一反对派人权组织周五表示，反抗士兵周四袭击了该国北部一处情报建筑，造成8人死亡。

据悉，本次袭击发生在叙利亚伊德立卜省(Idlib)。

叙利亚人权观察组织(Syrian Observatory for Human Rights)表示："一队反抗士兵袭击了空军情报中心。持续三个小时的冲突造成至少八名情报中心人员死亡。"

该组织及其他活动人士还表示，叙利亚安全部队周四造成至少20名平民死亡。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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