叙利亚反抗军人袭击情报中心 致八人死亡--人权组织

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透贝鲁特12月2日电---叙利亚一反对派人权组织周五表示，反抗士兵周四袭击了该国北部一处情报建筑，造成8人死亡。
据悉，本次袭击发生在叙利亚伊德立卜省(Idlib)。
叙利亚人权观察组织(Syrian Observatory for Human Rights)表示："一队反抗士兵袭击了空军情报中心。持续三个小时的冲突造成至少八名情报中心人员死亡。"
该组织及其他活动人士还表示，叙利亚安全部队周四造成至少20名平民死亡。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。