潘基文警告叙利亚危机将造成“极大影响”（更新版）

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
（新增叙利亚局势和俄外长谈话内容）
路透阿曼3月21日电（记者 Khaled Yacoub Oweis）---联合国秘书长潘基文周三表示，叙利亚危机极度危险，并可能对世界造成“极大影响”，此前大马士革两处郊区遭受猛烈坦克炮火攻击。
潘基文在雅加达发表的一场讲话中称：“我们不知道局势将如何发展，但我们的确知道，我们所有人都有责任提出方案，化解这场复杂且极度危险的危机。”
潘基文指出，叙利亚危机可能对地区和世界造成极大影响。
反对派活动人士称，大马士革两处重要郊区周三遭到坦克炮轰，因叙利亚自由军再次攻击效忠总统阿萨德的军队。
活动人士表示，位於大马士革城区以东的Harasta和Irbin两处郊区遭到炮轰，并听到军用直升机在该地区掠过。两个月前，政府军从反对派手中夺回了这两处郊区。
尽管忠于阿萨德的部队在地面向前推进，他在外交方面看似却在失分，主要盟友俄罗斯在公开支持阿萨德政府数月後，已经转而表现出新的、更加尖锐的态度。
“我们认为叙利亚领导层在和平抗议爆发後采取了错误的行动......并且正在犯下很多错误。”俄罗斯外长拉夫罗夫对俄罗斯Kommersant-FM电台说道。
“这很不幸地在很多方面导致冲突升级到如此严重程度”
拉夫罗夫提到叙利亚的“未来转型”期，但是继续反对大多数西方国家和阿拉伯国家要求阿萨德下台的呼吁，称这“不现实”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。