潘基文警告叙利亚危机将造成“极大影响”（更新版）

（新增叙利亚局势和俄外长谈话内容）

路透阿曼3月21日电（记者 Khaled Yacoub Oweis）---联合国秘书长潘基文周三表示，叙利亚危机极度危险，并可能对世界造成“极大影响”，此前大马士革两处郊区遭受猛烈坦克炮火攻击。

潘基文在雅加达发表的一场讲话中称：“我们不知道局势将如何发展，但我们的确知道，我们所有人都有责任提出方案，化解这场复杂且极度危险的危机。”

潘基文指出，叙利亚危机可能对地区和世界造成极大影响。

反对派活动人士称，大马士革两处重要郊区周三遭到坦克炮轰，因叙利亚自由军再次攻击效忠总统阿萨德的军队。

活动人士表示，位於大马士革城区以东的Harasta和Irbin两处郊区遭到炮轰，并听到军用直升机在该地区掠过。两个月前，政府军从反对派手中夺回了这两处郊区。

尽管忠于阿萨德的部队在地面向前推进，他在外交方面看似却在失分，主要盟友俄罗斯在公开支持阿萨德政府数月後，已经转而表现出新的、更加尖锐的态度。

“我们认为叙利亚领导层在和平抗议爆发後采取了错误的行动......并且正在犯下很多错误。”俄罗斯外长拉夫罗夫对俄罗斯Kommersant-FM电台说道。

“这很不幸地在很多方面导致冲突升级到如此严重程度”

拉夫罗夫提到叙利亚的“未来转型”期，但是继续反对大多数西方国家和阿拉伯国家要求阿萨德下台的呼吁，称这“不现实”。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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