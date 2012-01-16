潘基文敦促叙利亚总统停止杀戮

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透贝鲁特1月15日电（记者 Erika Solomon）---联合国秘书长潘基文周日敦促叙利亚总统阿萨德停止杀戮民众，而阿萨德也签署大赦令，赦免在反抗运动中出现的"罪行"。
阿拉伯国家联盟的外交部长们将於22日会面，商讨阿盟观察团的未来。阿盟上月向叙利亚派遣观察团，核查该国是否遵守和平协议。
根据联合国数据，阿萨德暴力镇压反抗运动已致5,000余人丧生。叙利亚政府则称，该国安全部队也有2,000人在冲突中死亡。据悉周日又有至少25位平民和士兵丧生。
潘基文在黎巴嫩召开的阿拉伯国家民主过渡会议上称："今天，我再次告诉叙利亚总统阿萨德：停止暴力，停止杀戮你的人民。镇压之路是死胡同一条。"
据叙利亚国家通讯社SANA报导，阿萨德的大赦令将持续到1月底，涵盖范围包括部队逃兵、非法武器持有者以及违反和平抗议法规的人员。
埃及中东新闻社（MENA）报导称，在阿盟外长会面之前，阿盟将不再向叙利亚派遣更多观察员。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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