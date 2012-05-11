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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 11日 星期五 09:11 BJT

叙利亚首都发生两起爆炸 55人丧生

叙利亚官方媒体报道称，首都大马士革周四发生两起汽车炸弹爆炸，导致55人死亡，372人受伤，是该国一年多冲突以来首都伤亡最惨重的一次。反对派称安南和平计划已名存实亡。

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