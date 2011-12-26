美谴责叙利亚爆炸事件 呼吁勿阻挠阿盟行动

路透华盛顿12月23日电---美国对叙利亚首都周五发生的两起爆炸事件予以强烈谴责，称这些事件不应阻挠阿盟旨在结束叙利亚持续9个月流血冲突的计划。

美国国务院发言人唐纳（Mark Toner）在声明中称："任何形式的恐怖活动都没有正当理由，我们对不论在何处发生此类事件都予以谴责。"

"重要的是，今日的袭击事件不应阻挠阿盟观察团调查和阻止侵犯人权、保护平民的重要工作。我们希望，观察团在非暴力环境下顺利开展工作。"

一位不愿透露姓名的美国官员称，尚不清楚是何组织发动了爆炸袭击。

叙利亚官员谴责是基地组织所为，但反对派称可能是政府当局筹划的，目的是以遭受外力袭击来博得同情和支持。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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