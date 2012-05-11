叙利亚自杀式爆炸造成55人死亡（更新版）

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
（更新伤亡人数）
路透贝鲁特5月10日电(记者 Oliver Holmes/Mariam Karouny)---叙利亚官方媒体报导称，该国首都大马士革周四发生两起自杀式汽车爆炸事件，造成55人死亡，372人受伤。这是自叙利亚危机爆发以来，大马士革发生的最严重袭击事件。
袭击进一步破坏了国际特使安南提出的停火协议。
反对派领导人表示，安南的和平计划已经失败，而西方国家则坚称该计划依然解决叙利亚危机的最好方式。
安南对这两起爆炸事件予以谴责，并敦促各方停止暴力、保护平民。他在一份声明中称：“叙利亚人民已经遭受太多苦难。”
美国白宫和联合国也谴责袭击事件。目前，尚无人宣称对袭击负责。
叙利亚外交部表示，袭击案说明叙利亚正面临外国支持的恐怖主义威胁，并敦促联合国安理会打击那些支持类似暴力事件的国家及团体。
叙利亚官方通讯社SANA援引该国外交部致安理会的信件称：“联合国安理会采取措施，打击那些实施并鼓励恐怖主义的国家、团体和新闻机构，在叙利亚看来十分重要。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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