逊尼派组织称对大马士革爆炸案负责

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透迪拜3月21日电---一家逊尼派伊斯兰组织周三宣称，对上周在大马士革发生的安全机构爆炸案负责，称这是为报复叙利亚总统阿萨德攻击霍姆斯和其他城市。
该名为Soldiers of the Assistance Front的组织在网上的伊斯兰论坛发布声明，发誓要进一步袭击阿萨德。该组织称阿萨德所属的阿拉维派(Alawite)是异教徒。
声明称：“战士们……已在叙利亚当局的老巢开展了一系列军事行动，最有名的就是针对大马士革安全机构的爆炸。”
“我们想告诉叙利亚当局，我们很快将对政府军在霍姆斯Karm al-Zeitoun区所犯罪行作出回应。”
“停止对逊尼派的屠杀或承担阿拉维派的罪孽。即将到来的将是更多灾难和痛苦。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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