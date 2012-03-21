逊尼派组织称对大马士革爆炸案负责

路透迪拜3月21日电---一家逊尼派伊斯兰组织周三宣称，对上周在大马士革发生的安全机构爆炸案负责，称这是为报复叙利亚总统阿萨德攻击霍姆斯和其他城市。

该名为Soldiers of the Assistance Front的组织在网上的伊斯兰论坛发布声明，发誓要进一步袭击阿萨德。该组织称阿萨德所属的阿拉维派(Alawite)是异教徒。

声明称：“战士们……已在叙利亚当局的老巢开展了一系列军事行动，最有名的就是针对大马士革安全机构的爆炸。”

“我们想告诉叙利亚当局，我们很快将对政府军在霍姆斯Karm al-Zeitoun区所犯罪行作出回应。”

“停止对逊尼派的屠杀或承担阿拉维派的罪孽。即将到来的将是更多灾难和痛苦。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。