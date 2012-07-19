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时事要闻 | 2012年 7月 19日 星期四 14:12 BJT

委内瑞拉谴责叙利亚炸弹袭击事件

路透加拉加斯7月18日电---委内瑞拉周三谴责大马士革爆炸事件，敦促外国势力反对军事干预。爆炸导致叙利亚国防部长和总统阿萨德的姐夫死亡。

委内瑞拉总统查韦斯曾通过向叙利亚运输柴油助其缓解制裁，并称叙利亚冲突是西方势力支持的国际阴谋。

“（委内瑞拉）政府向勇敢的叙利亚人民致以最沉痛的哀悼，特别是受害者的家属。”委内瑞拉外交部在声明中称。

声明还表示，委内瑞拉“劝告国际社会避免进行军事干预，军事干预的结果只会导致冲突恶化”。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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