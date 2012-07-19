委内瑞拉谴责叙利亚炸弹袭击事件

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透加拉加斯7月18日电---委内瑞拉周三谴责大马士革爆炸事件，敦促外国势力反对军事干预。爆炸导致叙利亚国防部长和总统阿萨德的姐夫死亡。
委内瑞拉总统查韦斯曾通过向叙利亚运输柴油助其缓解制裁，并称叙利亚冲突是西方势力支持的国际阴谋。
“（委内瑞拉）政府向勇敢的叙利亚人民致以最沉痛的哀悼，特别是受害者的家属。”委内瑞拉外交部在声明中称。
声明还表示，委内瑞拉“劝告国际社会避免进行军事干预，军事干预的结果只会导致冲突恶化”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。