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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 23日 星期二 11:01 BJT

叙利亚反对派对暂时停火持悲观看法

叙利亚反抗力量周一表示对旨在制止流血冲突的暂时停火计划持怀疑态度，称尚不清楚这样的非正式停火在本周将如何实施。联合国-阿盟叙利亚问题特使卜拉希米提议，在本周五开始的为期三天的伊斯兰节日宰牲节期间，叙利亚政府军和反抗力量应停止交火。路透

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