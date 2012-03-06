加拿大关闭驻叙利亚使馆 实施新制裁

路透渥太华3月5日电---加拿大官员周一称，该国关闭驻叙利亚大使馆，并对该国实施新一轮制裁，禁止与叙利亚央行进行任何交易，以期阻止叙利亚总统阿萨德镇压反对派。

美国、英国、法国和瑞士也已关闭在该国的使领馆。

“我们的人员已经撤出，大使馆和领事馆已经关闭。”加拿大外长John Baird的发言人说道。

加拿大周一公布的新一轮制裁还包括禁止向任何在叙利亚的人或代表叙利亚的人提供或购买金融及其他相关服务。

这是加拿大对叙利亚实施的第六轮制裁。制裁措施还禁止与七名叙利亚内阁部长有任何往来。

“我们的态度很明确：阿萨德必须下台。”Baird在声明中称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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