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时事要闻 | 2012年 10月 26日 星期五 18:42 BJT

叙利亚军事基地附近爆发激烈战斗

路透贝鲁特10月26日电---叙利亚人权观察组织称，叙利亚一个军事基地附近周五爆发激烈战斗，这是宰牲节假期停火提议首次被大规模破坏。

该组织表示，反对派试图攻击该军事基地，总统阿萨德的军队向附近一个村庄发射了炮弹。该基地距离连接大马士革和阿勒颇的高速公路不足1公里。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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