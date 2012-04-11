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时事要闻 | 2012年 4月 11日 星期三 18:44 BJT

中国呼吁叙利亚各方履行停火承诺

路透北京4月11日电---叙利亚政府军继续袭击总统阿萨德的反对力量，无视国际和平计划，中国周三再次呼吁叙利亚各方履行停火承诺。

“政治解决叙利亚问题进入关键阶段，但叙利亚境内的暴力冲突仍在持续，平民伤亡不断上升，中方对此深感忧虑，”外交部发言人刘为民在例行记者会上说道。

联合国和阿盟联合特使安南呼吁联合国安理会对叙利亚施加影响，防止其和平计划落空。安南并称，阿萨德必须作出根本改变，遵守从周四开始的停火承诺。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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