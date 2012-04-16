联合国观察员抵达叙利亚监督停火

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
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路透贝鲁特4月16日电（记者 Oliver Holmes）---联合国和平观察员料将於周一在叙利亚展开工作，监督叙各方停火。持续的暴力活动及政府军对反对派据点霍姆斯（Homs）的轰炸使停火进程受到威胁。
停火是国际特使安南提出的和平计划的一部分，但从整个周末的情况看，叙利亚政府誓言要镇压国内又一波“恐怖袭击”，使停火承诺的执行面临更大风险。
一位目击者对路透表示，由五名非武装观察员组成的先遣队已於周日晚间抵达叙利亚首都大马士革。
在大马士革一家酒店陪同这支先遣队的一位叙利亚官员告诉路透，周一预计会有更多观察员抵达，但没有透露更多详情。根据联合国计划，接下来几天还会有24名观察员陆续进入叙利亚。
在观察员准备开始工作的同时，叙利亚国内的暴力活动依然继续。
一位活动分子称，霍姆斯市周日遭到政府军轰炸，且“每分钟一个炮弹”。
另有活动分子称，周日又有六人丧生，其中四名死者的尸体已经被找到。
叙利亚国家电视台报导称，该国将阻止“恐怖组织”从事犯罪活动。这给停火承诺能否继续执行带来进一步疑云。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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