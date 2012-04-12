叙利亚停火期限已到 暂无暴力活动

路透贝鲁特4月12日电---周四联合国支持的叙利亚停火协议最後期限已到，活动人士称，目前暂无冲突报告。

叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights）称，2012年4月12日早上6点（0300 GMT）最後期限刚过不久，临近黎巴嫩边境的扎巴达尼镇（Zabadani）传出爆炸声。但该组织称，尚不清楚爆炸发生原因。

扎巴达尼镇一居民称，该镇夜晚遭炮轰，但停火截止期限过後没有再听到声响。据哈马市、霍姆市和大马士革的活动人士称，一切很平静。

叙利亚国防部周三称，将於周四清晨停止作战行动，但没有提及军方从城市撤军，并称将迎接武装组织任何袭击。叙部队上周袭击反对派街区，令外界质疑其是否将信守停火协议。

上述活动人士均未说明坦克有从市中心撤离的迹象。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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