叙利亚停火期限已到 暂无暴力活动

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透贝鲁特4月12日电---周四联合国支持的叙利亚停火协议最後期限已到，活动人士称，目前暂无冲突报告。
叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights）称，2012年4月12日早上6点（0300 GMT）最後期限刚过不久，临近黎巴嫩边境的扎巴达尼镇（Zabadani）传出爆炸声。但该组织称，尚不清楚爆炸发生原因。
扎巴达尼镇一居民称，该镇夜晚遭炮轰，但停火截止期限过後没有再听到声响。据哈马市、霍姆市和大马士革的活动人士称，一切很平静。
叙利亚国防部周三称，将於周四清晨停止作战行动，但没有提及军方从城市撤军，并称将迎接武装组织任何袭击。叙部队上周袭击反对派街区，令外界质疑其是否将信守停火协议。
上述活动人士均未说明坦克有从市中心撤离的迹象。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透首尔2月15日 - 据听过韩国情报机构报告的国会议员称，情报机构周三表示，朝鲜领导人金正恩同父异母的兄弟金正男是被两名疑似朝鲜女特工毒死的。
路透北京2月15日 - 福建省厦门市中级人民法院微博周三宣布，河北省委原书记周本顺因受贿罪被判处有期徒刑15年，并处没收个人财产200万元人民币；对周本顺受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。