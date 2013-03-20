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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 20日 星期三 11:41 BJT

潘基文称叙利亚任何一方使用化学武器都是令人发指的罪行

联合国秘书长潘基文和禁止化学武器组织（OPCW）总干事Ahmet Uzumcu称，他们对叙利亚涉嫌使用化学武器深感担忧。潘基文办公室发布声明称：“秘书长认为任何一方无论在何种情况下使用化学武器，都是令人发指的罪行。”图为潘基文。路透

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