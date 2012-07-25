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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 25日 星期三 11:34 BJT

法国外长称叙利亚使用生化武器不可接受

叙利亚外交部发言人马克迪希(Jihad Makdissi)周一称，叙部队不会使用生化武器镇压反抗力量，但或用於抗击外国部队，首次承认叙利亚拥有生化武器。法国外交部长法比尤斯周二回应称，叙利亚政府军若使用生化武器将令人无法接受。图为法国外长。

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