《世界报》称叙利亚政府军多次使用化学武器

路透巴黎5月27日 - 根据法国《世界报》的第一手资料，效忠于阿萨德的叙利亚武装力量曾在大马士革与反抗力量的战斗中多次使用化学武器。

周一在该报网站发布的一篇报道称，4月13日大马士革Jobar区发生袭击后，该报一名摄影师在此后四天出现视力模糊、呼吸困难等症状。

阿萨德政府和反抗力量均指控对方使用化学武器。联合国调查人员已准备数周，但外交角力和安全问题使其推迟进入叙利亚。

在大马士革及周边地区与叙利亚反抗力量一起秘密活动两个月后，《世界报》的一名记者和摄影师表示，他们亲眼看到战场上使用化学武器，并同医生和其他目击者交流过其后果。

他们称受到影响的人会剧烈咳嗽，眼睛好似火烧，瞳孔收缩。

报道称：“很快他们出现呼吸困难，有时喘不上气来；他们开始呕吐或失去意识。那些受到化学武器最严重影响的武装人员需要在窒息前被转移。”

“《世界报》的记者连续多日在该地区及大马士革郊区见证了这一状况，”报道称。

《世界报》完整报道请点击：link.reuters.com/cuj48t（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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