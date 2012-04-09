版本:
中国
时事要闻 | 2012年 4月 9日 星期一 18:56 BJT

中国敦促叙利亚各方信守停火等承诺

路透北京4月9日电---中国周一敦促叙利亚政府和反对派都信守承诺，立即停止暴力。

叙利亚总统阿萨德此前要求，反对派应做出书面保证，令人质疑国际特使安南提出的停火协议前景。

中国外交部发言人刘为民在例行记者会上称：“中方敦促叙利亚政府及叙有关各方抓住当前的重要契机，信守停火、撤军等承诺，切实配合安南特使的斡旋努力，为开展人道主义救援提供便利，从而缓和当前紧张局势，推动叙问题的政治解决进程。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐