中国敦促叙利亚各方信守停火等承诺

勒庞拒绝警方传唤 不就相关指控接受讯问--勒庞律师
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透北京4月9日电---中国周一敦促叙利亚政府和反对派都信守承诺，立即停止暴力。
叙利亚总统阿萨德此前要求，反对派应做出书面保证，令人质疑国际特使安南提出的停火协议前景。
中国外交部发言人刘为民在例行记者会上称：“中方敦促叙利亚政府及叙有关各方抓住当前的重要契机，信守停火、撤军等承诺，切实配合安南特使的斡旋努力，为开展人道主义救援提供便利，从而缓和当前紧张局势，推动叙问题的政治解决进程。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。