中国称不出席“叙利亚之友”会议

据新华社报道，中国外交部发言人洪磊周四称，不会接受“叙利亚之友”会议邀请，将不参加本周在突尼斯首都召开的涉叙国际会议。在西方大国和阿盟的支持下，“叙利亚之友”周五将聚首突尼斯，寻求就如何结束叙利亚暴力活动达成一项国际协议，预计将向叙总统阿萨德施压，促使其下台。路透