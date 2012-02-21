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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 22日 星期三 07:10 BJT

中国称收到叙利亚问题会议邀请

中国外交部发言人洪磊周二在例行记者会上表示，中国尚未决定是否接受邀请并参加本周晚些时候在突尼斯召开的叙利亚问题国际会议。会议旨在寻求就如何结束叙利亚暴力问题达成国际协议，并料将敦促叙利亚总统阿萨德下台。俄罗斯拒绝出席，称其决定缘于叙利亚政府未被邀请。路透

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