中国称支持俄罗斯提交的叙利亚决议草案

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京12月19日电---中国外交部周一表示，中方支持俄罗斯上周向联合国安理会提交的叙利亚决议新草案。
该草案为安理会打破僵局提供了一次机会，并首次针对阿萨德政府的镇压行为发表宗旨声明。
安理会因制裁叙利亚分成了两派，一派是对叙利亚持严厉批判态度的西方国家，一派是避免指责阿萨德政权的俄罗斯、中国和不结盟国家。
作为叙利亚的长期盟友兼武器供应国，俄罗斯上周四向西方国家的立场迈进了一步。俄罗斯意外地向联合国提交了一份草案决议，该决议加大了对叙利亚流血冲突的抨击。
中国外交部发言人刘为民表示："如安理会讨论叙局势，应有助於缓解叙紧张局势，有助於推动政治对话，化解分歧，有助於维护中东地区的和平与稳定。"
刘为民在例行的新闻发布会上表示："中方支持俄罗斯向安理会提交的涉叙利亚决议草案，赞赏俄致力於解决叙危机的建设性努力，愿就此与有关各方保持沟通。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。