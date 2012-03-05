中国反对以人道主义之名干涉叙内政

路透北京3月4日电---中国周日告诫其他主要大国，不要以“人道主义”为名，干涉叙利亚内部事务，并呼吁维护联合国安理会团结。

当前安理会正考虑新的针对叙利亚的决议案。

中国曾主张叙利亚政府和反对派之间有达成妥协的空间，但近期亦对该国持续不断的暴力事件表示忧虑。

中国外交部负责人称：“令人深为忧虑的是，当前叙利亚形势仍然十分严峻，暴力冲突仍在持续，政治对话仍无法开启，和平解决危机的前景仍然渺茫。”

西方国家主张联合国决议授权对叙利亚人道主义援助。联合国前秘书长安南新近被任命为联合国与阿盟特使，将寻求斡旋解决叙利亚暴力冲突。

中国外交部负责人称：“叙利亚政府及有关各方应立即、全面、无条件停止一切暴力行动，特别是针对无辜平民的暴力行动。”

“作为安理会常任理事国，中方愿忠实履行自己的职责，同其他各方就叙利亚危机的政治解决进行平等、耐心、充分磋商，以维护安理会的团结。”

声明称：“我们反对任何人借‘人道主义’问题之名行干涉叙利亚内部事务之实。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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