中国反对以人道主义之名干涉叙内政

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透北京3月4日电---中国周日告诫其他主要大国，不要以“人道主义”为名，干涉叙利亚内部事务，并呼吁维护联合国安理会团结。
当前安理会正考虑新的针对叙利亚的决议案。
中国曾主张叙利亚政府和反对派之间有达成妥协的空间，但近期亦对该国持续不断的暴力事件表示忧虑。
中国外交部负责人称：“令人深为忧虑的是，当前叙利亚形势仍然十分严峻，暴力冲突仍在持续，政治对话仍无法开启，和平解决危机的前景仍然渺茫。”
西方国家主张联合国决议授权对叙利亚人道主义援助。联合国前秘书长安南新近被任命为联合国与阿盟特使，将寻求斡旋解决叙利亚暴力冲突。
中国外交部负责人称：“叙利亚政府及有关各方应立即、全面、无条件停止一切暴力行动，特别是针对无辜平民的暴力行动。”
“作为安理会常任理事国，中方愿忠实履行自己的职责，同其他各方就叙利亚危机的政治解决进行平等、耐心、充分磋商，以维护安理会的团结。”
声明称：“我们反对任何人借‘人道主义’问题之名行干涉叙利亚内部事务之实。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。