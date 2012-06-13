版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 6月 13日 星期三 09:19 BJT

联合国维和负责人称叙利亚陷入内战

联合国维和行动负责人拉德苏（Herve Ladsous）称，持续了15个月的叙利亚反抗活动已演变为全面内战，叙总统阿萨德部队正试图夺回反抗力量占领的城市。这是联合国高级官员首次宣称叙利亚冲突变成内战。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐