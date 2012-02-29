联合国称叙利亚平民死亡人数超7,500人

联合国宣布自叙利亚发生骚乱以来，总统阿萨德的部队已杀死逾7,500名平民，美国国务卿希拉里表示，阿萨德可以被列为战犯。活动人士称，叙利亚政府军周二对反对派别据点进行的炮轰又造成至少25人死亡。反对派别称，单在霍姆斯一地，政府军持续24天的攻击，造成了数百名平民死伤。路透