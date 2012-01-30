叙利亚军队拟夺回大马士革郊区

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透安曼/贝鲁特1月29日电（记者 Khaled Yacoub Oweis/Mariam Karouny）---活动人士称，叙利亚军队派出2,000名士兵及坦克部队，计划周日夺回被反对派占领的大马士革近郊。此前一天，阿盟因叙暴力局势恶化，暂停了观察团工作。
活动人士称，装甲车、50多辆坦克等武装车辆于当地清晨进入该地区，冲突造成19名平民及反政府军死亡。
叙利亚总统阿萨德部队已挺进大马士革东郊的古塔地区（Ghouta），支援包围萨格巴（Saqba）、Hammouriya和卡夫尔-巴特纳（Kfar Batnba）的政府军。
活动人士称，政府军坦克已进入萨格巴及卡夫尔-巴特纳中心区，试图驱散占领上述地区的反对派，此处距离大马士革不到八公里。
一名活动人士在卡夫尔-巴特纳称：“这是一场城市巷战。有人死在街道上。”活动人士称，在这里及郊区其它地方，有14名平民和五名反对派士兵死亡。
叙利亚危机已持续10个月，大马士革中心区居民仍较为平静，据报主要广场周边部署了士兵和警察，避免动乱蔓延至首都心脏地带。
血腥冲突加剧促使阿盟周六暂停观察团工作。阿盟外长敦促阿萨德下台，为建立一个国家统一的政府铺路。阿盟外长还将在2月5日讨论叙利亚危机。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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