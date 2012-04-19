美称叙利亚到转折关头 须停止暴力

美国商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透布鲁塞尔4月18日电---美国国务卿希拉里周三称，叙利亚正处於转折关头，暴力事件必须停止，否则美国将设法加大向叙利亚政府施压力度。
希拉里未具体说明，若叙利亚政府军与反对派停火协议破裂，且联合国观察团不能在叙利亚全面部署，美国以及其他国家可能采取怎样的措施。
联合国-阿盟叙利亚危机联合特使安南提出了和平计划，包括派驻联合国观察员、从人口聚集区撤走重武器和军队、人道主义援助以及释放政治犯等。
美国和欧盟已对叙利亚实施广泛经济制裁，因此主张对叙利亚进一步施压的人士，主要寄望於阿拉伯国家加大对叙利亚制裁。
当被问及是否应更认真考虑武装叙反对派时，希拉里说：“我只代表美国表态。美国没在提供杀伤性武器。”
叙利亚一些地区实现停火，但在反对派活跃的地区如霍姆斯等，政府军仍用重武器对反对派发动攻击。
叙利亚外长在北京对记者表示，停火观察员不应超过250人，应来自“中立”国家，如巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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