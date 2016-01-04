叙利亚反对派“全国联盟”领导人本周将访问中国

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透北京1月4日 - 叙利亚反对派“全国联盟”主席本周将访问中国。中国试图与叙利亚冲突各方加深关系，从而帮助实现和平解决叙利亚问题。
中国外交部发言人华春莹周一在例行记者会上表示，叙利亚全国联盟主席胡杰（Khaled Khoja）将于1月5日至8日访问中国，会见外交部长王毅。
华春莹指出，王毅将会见胡杰一行，就推动叙利亚问题政治解决做劝和促谈工作。
“我们认为叙利亚的未来也应该由叙利亚国家的人民来自主地决定，所以目前中国所做的一切都是为了推动叙利亚问题尽快走向政治对话解决的正确轨道。”
华春莹还敦促各方“合力打恐，来推动叙利亚各派停火止暴”。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
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