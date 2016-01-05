叙利亚反对派“全国联盟”领导人本周将访问中国

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月4日 - 叙利亚反对派“全国联盟”主席本周将访问中国。中国试图与叙利亚冲突各方加深关系，从而帮助实现和平解决叙利亚问题。

中国外交部发言人华春莹周一在例行记者会上表示，叙利亚全国联盟主席胡杰（Khaled Khoja）将于1月5日至8日访问中国，会见外交部长王毅。

华春莹指出，王毅将会见胡杰一行，就推动叙利亚问题政治解决做劝和促谈工作。

“我们认为叙利亚的未来也应该由叙利亚国家的人民来自主地决定，所以目前中国所做的一切都是为了推动叙利亚问题尽快走向政治对话解决的正确轨道。”

华春莹还敦促各方“合力打恐，来推动叙利亚各派停火止暴”。（完）