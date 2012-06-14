美俄角力叙利亚可能引发新一轮冷战

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透特拉维夫6月13日电（记者 Douglas Hamilton）---以色列一名高级军官称，叙利亚可能分裂成两三个敌对部分，对中东的影响无法预见，世界可能因此再次陷入冷战。
“俄罗斯和中国支持（叙利亚总统）阿萨德可能导致冷战再现。”该军官匿名表示。
叙利亚已陷入地区性的代理人战争，伊朗和黎巴嫩真主党等阿萨德的盟友每天向其提供直接的地面援助。
“叙利亚可能出现真正的混乱，有可能持续数年。”该军官说道。
“在叙利亚，一场代理人战争正在上演，伊朗向阿拉维派教徒提供武器，土耳其则积极武装反对派。”土耳其分析师Can Kasapoglu表示。
叙利亚自由军得到了土耳其、沙特阿拉伯和卡塔尔的支持，这些国家都是美国的盟友。
近期有关成功摧毁坦克的录像表明，叙利亚反对派可能已经获得比火箭推进式榴弹更加先进的反坦克武器。
美国称，俄罗斯可能正在向叙利亚出售武装直升机。美国国务卿希拉里周二表示，俄罗斯声称其向叙利亚输送武器与冲突无关的说法“明显不真实”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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