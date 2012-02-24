希拉里暗示叙利亚反对派将武装起来

路透伦敦2月23日电（记者 Arshad Mohammed）---美国国务卿希拉里周四称，她相信叙利亚总统阿萨德将要下台，并表示叙利亚反对派终将武装起来。

俄罗斯和中国此前否决联合国旨在终结叙利亚暴力冲突的决议草案。希拉里直指两国，称叙利亚政府对民众的“暴行”在互联网时代不可持续。

她在伦敦告诉记者：“叙利亚人民与他们的盟友所坚守的策略，无法继续承受（统治）合法性或者是暴行的考验。”

“将有更多、更强大的反对力量出现，他们终将能够保卫自己，并开始主动出击。”

“我坚信将会有一个临界点，我希望早点到来，这样就有更多的生命被挽救。”

西方与阿拉伯国家将於周五在突尼斯举行“叙利亚之友”会议，美国官员已在不同场合表示，“叙利亚之友”集团将在数天内要求阿萨德允许人道主义援助进入叙利亚，以便救济身处阿萨德部队炮火中的平民。

不过这些官员并未指出，若叙利亚政府仍不准许外界援助进入，将会有何具体後果。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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