希拉里暗示叙利亚反对派将武装起来

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透伦敦2月23日电（记者 Arshad Mohammed）---美国国务卿希拉里周四称，她相信叙利亚总统阿萨德将要下台，并表示叙利亚反对派终将武装起来。
俄罗斯和中国此前否决联合国旨在终结叙利亚暴力冲突的决议草案。希拉里直指两国，称叙利亚政府对民众的“暴行”在互联网时代不可持续。
她在伦敦告诉记者：“叙利亚人民与他们的盟友所坚守的策略，无法继续承受（统治）合法性或者是暴行的考验。”
“将有更多、更强大的反对力量出现，他们终将能够保卫自己，并开始主动出击。”
“我坚信将会有一个临界点，我希望早点到来，这样就有更多的生命被挽救。”
西方与阿拉伯国家将於周五在突尼斯举行“叙利亚之友”会议，美国官员已在不同场合表示，“叙利亚之友”集团将在数天内要求阿萨德允许人道主义援助进入叙利亚，以便救济身处阿萨德部队炮火中的平民。
不过这些官员并未指出，若叙利亚政府仍不准许外界援助进入，将会有何具体後果。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
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