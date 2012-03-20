叙利亚首都发生迄今最激烈冲突

叙利亚反叛力量周一在大马士革与政府军交战，这是自反阿萨德运动开始以来该国首都出现的最激烈冲突。交火发生在阿萨德权力中心附近，已被逼出霍姆斯和伊德利卜的反叛力量似乎想借此表明他们仍能构成严重挑战。两天前，大马士革发生两起汽车爆炸案，造成近30人死亡。路透