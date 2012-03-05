观察人士称叙利亚或陷入“持久战”

路透贝鲁特3月4日电（记者 Samia Nakhoul）---叙利亚冲突观察人士几乎都不认为该国反抗运动将要停歇，同时他们也不相信总统阿萨德能通过控制霍姆斯市（Homs）重新全面控制叙利亚。

叙利亚政府军通过一个月的围攻，重新夺回反抗力量在霍姆斯的据点Baba Amro地区。政府支持人士称，对於西方支持的反对叙利亚政府的恐怖运动，阿萨德已攻破其最顽固堡垒。

但一些专家认为，叙利亚当局的残暴行径将引发一场波斯尼亚式持久战，并且这场由突尼斯和埃及革命激发的民主运动演变成的冲突，也会进一步军事化。

黎巴嫩《白天报》（an-Nahar）专栏作家包蒙塞夫（Nabil Boumonsef）称：“叙利亚政府只是在未必能最终获胜的战争中赢得了一场战役。政府军通过一个月的围攻才进入Baba Amro，这算不上大获全胜。”

“反抗将会继续，他们不会停歇或回头，”他说。

国际危机组织（ICG）研究叙利亚的专家哈林（Peter Harling）称：“你可以想见（叙利亚）政府经过数周围攻後重新夺回了像Baba Amro这样的弹丸之地，但这并非革命中的一个拐点，只是一步事态进展而已。反抗力量将设法寻求更大型的武器，并获取海外援助。”

尽管叙利亚冲突军事化且政府权力受侵蚀，但该国军方、政府及安全部门仍忠于阿萨德，因此短期内推翻他的统治似乎不太可能。

布鲁金斯多哈中心（Brookings Doha centre）的谢赫（Salman Shaikh）称：“（叙利亚）冲突正在演变成内战。政府和反对派都有足够的力量维持武装对抗。随着海湾国家（主要是卡塔尔和沙特）提供更多武器和後勤支持，反对组织可能日渐壮大。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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