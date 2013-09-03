俄议员希望赴美游说美国会勿支持对叙动武提案

路透俄罗斯NOVO OGARYOVO 9月3日 - 俄罗斯联邦委员会主席马特维延科（Valentina Matviyenko）周一对总统普京称，该国议员希望前往美国，敦促美国国会不要支持奥巴马总统对叙利亚动武的计划。

马特维延科驳斥了美方关于叙利亚政府发动毒气攻击杀害平民的指责，并称俄罗斯国家杜马和联邦委员会都准备派代表前往美国。

俄罗斯是叙利亚政府的主要盟国之一，已多次否决了联合国安理会涉叙问题决议草案。

“我认为，如果我们设法与美国国会议员进行对话，交流看法，或许可以增进彼此的了解，”马特维延科对普京说。

“我们希望美国国会采取平衡立场，在没有强有力论据的情况下……不要支持对叙利亚动武的提案，”她补充说道。

奥巴马上周五表示，对于叙利亚发生的毒气攻击事件，将寻求国会授权对叙利亚总统阿萨德采取惩罚性行动。美国政府称，该沙林毒气攻击造成1,400余人丧生。

普京随后很快驳斥了美方的说法，并在周六称其确信8月21日的毒气攻击是叙利亚反对派发动的，目的就是引发军事干预。

目前尚不清楚俄罗斯议员代表团会在美国受到何种接待。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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