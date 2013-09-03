俄议员希望赴美，游说美国会勿支持对叙利亚动武提案

香港个股：腾讯控股对特斯拉汽车投资17.8亿美元，获得5%被动股权
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯NOVO OGARYOVO 9月3日 - 俄罗斯联邦委员会主席马特维延科（Valentina Matviyenko）周一对总统普京称，该国议员希望前往美国，敦促美国国会不要支持奥巴马总统对叙利亚动武的计划。
马特维延科驳斥了美方关于叙利亚政府发动毒气攻击杀害平民的指责，并称俄罗斯国家杜马和联邦委员会都准备派代表前往美国。
俄罗斯是叙利亚政府的主要盟国之一，已多次否决了联合国安理会涉叙问题决议草案。
“我认为，如果我们设法与美国国会议员进行对话，交流看法，或许可以增进彼此的了解，”马特维延科对普京说。
“我们希望美国国会采取平衡立场，在没有强有力论据的情况下……不要支持对叙利亚动武的提案，”她补充说道。
奥巴马上周五表示，对于叙利亚发生的毒气攻击事件，将寻求国会授权对叙利亚总统阿萨德采取惩罚性行动。美国政府称，该沙林毒气攻击造成1,400余人丧生。
普京随后很快驳斥了美方的说法，并在周六称其确信8月21日的毒气攻击是叙利亚反对派发动的，目的就是引发军事干预。
目前尚不清楚俄罗斯议员代表团会在美国受到何种接待。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。
路透3月28日 - 多数东南亚股市周二收高，上周美国总统特朗普的医改议案受挫后，投资者将希望寄托于他的刺激计划上。 辉立证券泰国分支一位分析师称，至少直到美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次会议，特朗普的政策行动将一直是关注焦点。 菲律宾股市 收高1.2%，创下3月13日以来最大单日百分比升幅，受工业和金融类股涨势带动。 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。 新加坡股市 收高1%，受金融和工业类股提振。 马来西亚股市 涨0.54%，受非必需性消费和电信类股涨势带动。 电信和工业类股带动泰国股市 涨0.4%。 越南股市 逆势下跌0.6%，受消费和金融类股跌势打压。 印尼股市因公众假期休市。