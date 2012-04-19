阿萨德夫妇现身志愿现场 重塑形象

4月16日，叙利亚总统阿萨德（左二）和妻子Asma（左）在大马士革al-Fahya体育场，给霍姆斯民众准备救济食品。叙利亚国有新闻机构SANA于4月18日发布了该现场照片。

路透贝鲁特4月18日电---叙利亚国家电视台播出了总统阿萨德和妻子Asma包装援助食品的画面，此举显然意在重塑两人的亲民形象。

叙利亚国家电视台周三播出了阿萨德夫妇在大马士革al-Fahya体育馆受到隆重欢迎的画面。他们和数百名志愿者一道将面粉、糖、食用油和面条等食品装箱，这些食品将提供给霍姆斯市的难民。

阿萨德夫妇一直很注重形象，但是一年前36岁的Asma登上《时尚》杂志，令两人的形象受损。

英国和德国驻联合国大使的夫人们正在使用这些图片在YouTube上进行宣传，将Asma的时尚照片与死亡和受伤的叙利亚儿童放在一起。

周三出镜时Asma刻意避开时尚，穿了一件粉色毛线衣和普通的裙子，并把头发朴素地扎了起来。阿萨德看起来很放松，穿着一件polo衫，脖子上戴着和其他志愿者一样的工作牌。两人装箱、封箱并将箱子搬到等待分发的援助品堆旁。

Asma一度树立了受西方价值观影响的有思想女性形象。但是她似乎一直延续着购买奢侈品的生活，即使在叙利亚爆发抗议期间。

欧盟已经禁止Asma前往该地区，并禁止其从欧洲企业购物。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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