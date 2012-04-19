阿萨德夫妇现身志愿现场 重塑形象

美国商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透贝鲁特4月18日电---叙利亚国家电视台播出了总统阿萨德和妻子Asma包装援助食品的画面，此举显然意在重塑两人的亲民形象。
叙利亚国家电视台周三播出了阿萨德夫妇在大马士革al-Fahya体育馆受到隆重欢迎的画面。他们和数百名志愿者一道将面粉、糖、食用油和面条等食品装箱，这些食品将提供给霍姆斯市的难民。
阿萨德夫妇一直很注重形象，但是一年前36岁的Asma登上《时尚》杂志，令两人的形象受损。
英国和德国驻联合国大使的夫人们正在使用这些图片在YouTube上进行宣传，将Asma的时尚照片与死亡和受伤的叙利亚儿童放在一起。
周三出镜时Asma刻意避开时尚，穿了一件粉色毛线衣和普通的裙子，并把头发朴素地扎了起来。阿萨德看起来很放松，穿着一件polo衫，脖子上戴着和其他志愿者一样的工作牌。两人装箱、封箱并将箱子搬到等待分发的援助品堆旁。
Asma一度树立了受西方价值观影响的有思想女性形象。但是她似乎一直延续着购买奢侈品的生活，即使在叙利亚爆发抗议期间。
欧盟已经禁止Asma前往该地区，并禁止其从欧洲企业购物。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透北京2月28日 - 针对乐天集团决定同意就“萨德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议，新华周一晚间发布时评指出，毋庸置疑，这将严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益。乐天此次不计后果的草率决定，无异于为虎作伥。对于这样的乐天，中国不欢迎。
路透华盛顿2月27日 - 美国、韩国和日本发表联合声明称，三国高级官员周一在华盛顿就进一步限制朝鲜为其武器计划筹集资金进行了磋商。