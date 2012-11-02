叙利亚反对派杀死28名政府军士兵 包括投降者

路透贝鲁特11月1日电（记者 Oliver Holmes）---一个叙利亚观察组织称，叙利亚反对派武装周四在叙利亚城镇Saraqeb附近袭击了三个军事检查站，杀死了28名士兵。

视频显示，一些士兵在投降後仍被杀。反对派严厉责骂这些投降士兵，称他们是“阿萨德的走狗”，随後一遍遍地向他们身上射击。

自从上月反对派力量切断了连接叙利亚首都大马士革和商业重镇阿勒颇的高速公路後，这条公路成为激战频发的地点。Saraqeb位於阿勒颇以南约40公里。

支持反对派的叙利亚人权观察组织负责人Rami Abdelrahman称，遭到袭击的三个检查站中，两个在这条高速公路上，另外一个在连接阿勒颇和拉塔基亚的公路附近。拉塔基亚是个港口城市，主要仍由阿萨德的部队控制。

“反对派力量不会在检查站待很久，因为叙利亚战机通常会轰炸被反对派占领的地点，”Abdelrahman说道。

第三处检查站的战斗中，五名反对派士兵死亡，至少20名政府军士兵被杀，包括那些投降後被杀的。

视频显示，一群吓呆了的士兵躺在地上，有些在流血，反对派士兵在他们身边走来走去，对俘虏拳打脚踢。

路透无法独立核实该视频。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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